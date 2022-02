Novo condomínio: Com o Golden Park, Manari volta à zona sul

O empreendimento com mais de 570 lotes com salão de festas, academia climatizada, áreas de esporte e lazer com a qualidade da Manari

Por SELES NAFES, informativo publicitário

Daqui a menos de 12 meses, a Manari começa a liberar as primeiras construções de residências no Condomínio Golden Park, o novo empreendimento imobiliário da empresa, que está de volta à zona sul de Macapá. A área fica às margens da Rodovia JK, e está próxima de longo corredor de serviços que inclui supermercados, universidade, shopping e o famoso Bioparque da Amazônia.

Localizado no antigo Ramal do Micro-Mundo, o Golden Park será um dos maiores condomínios já construídos pela Manari, e será vizinho de outros empreendimentos já consolidados.

Ao todo, serão 573 lotes distribuídos entre salão de festas coberto, área de churrasqueiras, piscina, playground, academia climatizada, quadra poliesportiva, quadra de tênis e campo society, além de uma portaria completa. Assista e continue lendo.

Assim como em todos os empreendimentos do grupo, a própria Manari é responsável pelas obras, que agora se concentram nos sistemas de água e esgoto.

O Golden Park será o 16º empreendimento imobiliário da Manari, no Amapá. A empresa tem no currículo loteamentos e condomínios de sucesso como Manari Village, Vila Tropical, Porto Seguro, Jardim América, Jardim Europa, Eldorado, Parque Novo Mundo, Boogaville, Grand Paraíso e o Barcelona, entre outros.

O mais recente, o Continental, foi concluído e totalmente comercializado na zona norte de Macapá.

No Golden Park, os lotes estão sendo vendidos a partir de R$ 96 mil, com entrada de 10% e financiamento direto com a Manari em até 72 vezes. Em breve, os interessados também poderão contratar a Manari para construir suas casas.

O Golden Park pode ser visitado em qualquer dia da semana, indo direto ao local para conversar com as equipes do plantão de vendas ou fazendo o agendamento com os corretores.