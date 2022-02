Nutricionista é presa por transportar drogas, celulares e arma para cozinha do Iapen

Mulher é funcionária da empresa que fornece alimentos pra a cozinha do presídio localizado na zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A equipe Bravo da Polícia Penal prendeu, em flagrante, na noite de sexta-feira (4), uma nutricionista da empresa terceirizada que fornece alimentos para o Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen).

De acordo com a polícia, a mulher, que era gerente da cozinha do presídio, facilitava a entrada e saída de materiais ilícitos no local.

Tudo se deu após investigação. Segundo a Polícia Penal, a equipe de plantão recebeu informações da inteligência de que alguns funcionários do Iapen estavam facilitando a entrada de objetos ilícitos no pavilhão F6.

Por volta de 9h da manhã, foi encontrado com o interno Fabio Samir Leite Teixeira (eletricista) um celular desbloqueado.

Após a apreensão, um outro detento, identificado como Rafael Góes, enviou mensagens para que Fabio apagasse o histórico de conversas. O celular que estava com Rafael também foi apreendido. A investigação aponta ainda que ambos faziam a distribuição dos materiais ilícitos pelos pavilhões.

Ao serem ouvidos, os internos informaram sobre um material ilícito escondido no interior da cozinha do presídio.

Por volta de 16h, foi solicitada a presença da gerente da cozinha do Iapen, Letícia Kenya Kemmer Staut Ferreira, de 28 anos, para que acompanhasse a revista. Porém, a equipe de plantão constatou que ela já havia saído do seu local de trabalho antes do término de seu expediente, o que gerou suspeitas.

Uma outra funcionária da cozinha acompanhou as buscas. Lá, foi encontrada uma caixa contendo aproximadamente 11 quilos de vários tipos de drogas, balança de precisão, 66 munições, um revólver calibre 38, chips, carregadores e 48 celulares. Os internos informaram que Letícia era a responsável pelo recebimento do carregamento apreendido.

Uma equipe do Grupo Tático Prisional (GTP) realizou diligências para localizar Letícia. Ela foi encontrada por volta de 19h40, saindo da sua residência. A nutricionista e os outros envolvidos foram conduzidos para a Superintendência Regional da Polícia Federal, junto com o material apreendido.

Segundo a polícia, é comprovada a participação de Letícia Kemmer. A nutricionista aparece em imagens fazendo o transporte da caixa onde estava o material.

O diretor-presidente da penitenciária falou sobre a apreensão, veja:

De acordo com os policiais penais, essa é uma das maiores apreensões feitas no local. Na manhã deste sábado (5), a nutricionista foi encaminhada para a penitenciária feminina. Ela foi autuada por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.