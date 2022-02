O certo sempre será o certo; OUÇA

Gênesis 39 continua narrando a incrível trajetória de José

Compartilhamentos

Bom dia! Mesmo como escravo, a Bíblia afirma que Deus estava com José. Potifá, o comandante da guarda do faraó, o colocou como mordomo de sua casa. Mas ele seria colocado à provação. A esposa de Potifá tentou ter relações sexuais com José, que preferiu recusar pois considerava que seria um pecado contra seu patrão e contra Deus, mesmo antes dos 10 Mandamentos. Afinal, o certo sempre foi o certo. Mesmo assim, José acabou indo para a prisão. Ouça a análise desta incrível história com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima segunda-feira (21).