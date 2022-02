Vamos ouvir a análise do capítulo 23 de Gênesis

Bom dia! Sara morreu aos 127 anos, e Abraão chorou. Ela era uma boa esposa e é citada como exemplo em vários trechos do Antigo e do Novo Testamento. O capitulo 23 de Gênesis narra, entre outras coisas, a procura de Abraão por um lugar para sepultá-la onde eles estavam morando, e onde também eram considerados estrangeiros. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tenha um feliz sábado!