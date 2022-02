O inimigo do meu inimigo

Os dois ex-senadores conversaram sobre uma frente política para as eleições deste ano

Por SELES NAFES

Ex-inimigos quase capitais desde os anos 1990, os ex-senadores João Capiberibe (PSB) e Gilvam Borges (MDB) se reaproximaram na eleição de 2018 para tentar derrotar adversários em comum, e agora tentam reeditar a parceria que não foi das mais bem-sucedidas, pelo menos não para Gilvam.

Na disputa pelo governo do Estado, Capi foi para o 2º turno, mas perdeu a eleição para Waldez Góes (PDT). Apesar disso, o candidato do PSB teve votação expressiva: 47,65% contra 52,35% do pedetista, que conquistou o 4º mandato como governador. No entanto, Gilvam teve apenas 4,21% dos votos válidos para o Senado, aumentando um currículo nada positivo.

Apesar da sequência de derrotas (2010, 2014, 2016 e 2018), com direito a massacre durante debate de TV na campanha pela prefeitura de Macapá (2016), Gilvam continuou sendo o ‘dono’ do MDB no Amapá. Em 2022, disse que disputará o governo do Estado, apesar de o mais provável é que a candidatura definitiva seja ao Senado, o mesmo projeto de Capi.

Nesta sexta-feira (11), Capi recebeu Gilvam na sede do PSB casa e divulgou que o tema da conversa foi a construção de uma frente pelo ‘bem do Amapa’ e que tem procurado dialogar com todas as forças políticas.