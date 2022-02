Ouça a análise do capítulo 42 de Gênesis

Bom dia! A fome tinha chegado à Canaã, e Jacó mandou seus filhos ao Egito em busca de mantimentos. Eles encontrariam com seu irmão, José, que eles venderam como escravo, já como governante do Egito. O que aconteceu é um exemplo do modo de Deus de ver as coisas, e é narrado no capítulo 42 de Gênesis. O pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, analisa esses incríveis acontecimentos no podcast desta quinta-feira (24). Ótimo dia!