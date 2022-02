Acompanhe a análise do capítulo 43 de Gênesis, que fala no perdão

Bom dia! Jacó recebeu os filhos de volta com um recado do governador do Egito, José, sem saber que se tratava de seu filho que havia desaparecido na infância. Os filhos tinham voltado sem Benjamin, o caçula. Essa belíssima história é contada em Gênesis 43. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (25).