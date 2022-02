Ônibus sucateados põem em risco a vida de moradores do Mazagão

Segundo moradores, veículos têm mais de 20 anos de uso e, frequentemente, perdem uma das rodas.

Por ANDRÉ SILVA

Usuários do transporte público intermunicipal que precisam se deslocar de Mazagão para Macapá todos os dias, estão passando por grandes dificuldades para chegarem aos seus destinos – retornarem para casa. Os ônibus, segundo eles, são velhos e não foram poucos os episódios em que suas vidas estiveram sob risco.

O último caso ocorreu na segunda-feira (14), quando um desses veículos não aguentou subir a inclinação da ponte que passa sobe o Rio Matapi, na Região Metropolitana. Os usuários tiveram que continuar o trajeto a pé e na chuva. A ponte interliga o município de Santana a Mazagão, que fica a 35 km de Macapá.

Esse ano, mais duas ocorrências quase causaram uma verdadeira tragédia. Em uma delas, o veículo perdeu um dos pneus ficando a penas a jance.

Na outra, após a roda sacar do ônibus, o motorista perdeu o controle e entrou no mato que margeia a Rodovia AP-440. Veja um vídeo do episódio.

De acordo com o radialista Wagner Luiz, de 38 anos, que mora na cidade, cenas de problemas como esse estão se tornando cada vez mais comum nos últimos anos.

“Isso vem acontecendo há muito tempo: ônibus que estoura pneu em percurso, tombando… É bem complicado. Depois que entrou essa linha aqui, e como não tem concorrência, mandaram ônibus com idade superior de 20 anos. E são ônibus que não rodam em outras cidades e eles jogam pra cá e deixou a gente em situação muito ruim”, protestou o radialista.

Segundo ele, audiências públicas na cidade entre os diretores da Secretaria de Transportes do Amapá (Setrap) e do Sindicato das Empresas de Transportes do Amapá (Setap), moradores e autoridades locais, já ocorreram, mas nada foi resolvido.

Agora ele e outras pessoas da comunidade estão colhendo assinaturas para um abaixo-assinado, onde solicitam ao Ministério Público que entre com providências.

O que diz a Setrap

A Setrap informou por meio de nota que iniciou, nesta quinta (17), a substituição de veículos da linha Macapá/Mazagão, com a implantação de dois micro-ônibus. Outras substituições também serão realizadas neste primeiro semestre de 2020, conforme a necessidade da linha.

Além disso, a secretaria afirmou que notificou a empresa responsável pelos acontecimentos citados, a fim de melhorar o serviço prestado aos passageiros.