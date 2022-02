Compartilhamentos

Bom dia! Deus concedeu a José grande sabedoria. De maneira sobrenatural, ele interpretou os sonhos do faraó e ainda foi nomeado para administrar o Egito. Foi ele quem revelou que aquela terra passaria por tempos de fartura e escassez. Os planos de Deus são maiores que a nossa compreensão. Ouça a análise do capítulo 41 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (23).