Passageiro é flagrado com 4,5 kg de drogas

Apreensão ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Na madrugada desta segunda-feira (28), militares do Batalhão Ambiental da PM apreenderam 4,5 kg de drogas em uma embarcação que havia acabado de atracar no Porto do Grego, na Área Portuária de Santana, município a 17 km de Macapá, por volta de 2h.

Um homem, identificado como Edmar Ferreira dos Santos, de 34 anos, apontado como o dono da bagagem foi preso.

De acordo com a PM, os policiais perceberam que ele estava nervoso e decidiram abordá-lo. Na bagagem que ele trazia, os militares encontraram 3 kg de skunk (maconha) e 1,5 Kg de cocaína.

Ao ser flagrado, Edmar disse que as drogas pertenciam a um homem que conheceu durante a viagem. A embarcação vinha dom município de Santarém (PA).

Edmar foi apresentado à Polícia Civil, na 1ª DP de Santana.