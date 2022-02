Pastor condenado por crimes sexuais cumprirá pena em casa

Ele foi beneficiado por uma progressão de pena chamada de regime semiaberto harmonioso

Por SELES NAFES

A justiça do Amapá mandou ficar em casa o pastor condenado por abusar sexualmente de jovens fiéis da Igreja Getsemani, em Macapá. Com a decisão do juiz João Matos Júnior, da Vara de Execução Penal, o sacerdote vai poder passar o dia trabalhando e dormir em casa, em vez de se recolher ao presídio no início da noite.

Condenado em um dos processos por crimes sexuais a mais de 4 anos de prisão em regime fechado, ele terá direito de progredir para o regime aberto em abril deste ano. Na prática, Jeremias está preso desde fevereiro do ano passado, quando foi acusado de tentar intimidar uma das vítimas de abuso.

Em janeiro, o portal SelesNafes.Com revelou que Jeremias Barroso estava sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM) suspeito de abusar de garotas de sua congregação. Em alguns casos, de acordo com o processo, ele tocou partes íntimas das jovens sob o pretexto de abençoá-las.

Em dezembro, ele foi condenado a 7 anos de prisão em dois processos, e ainda responde pelo mesmo crime em pelo menos mais duas ações.

Ao analisar pedido da defesa para que ele fosse transferido para o regime ‘semiaberto harmonioso’, o magistrado entendeu que a entrada e saída diárias da prisão colocava em risco a população carcerária e os policiais penais por conta do risco de contaminação pela covid-19.

Jeremias poderá cumprir a pena em casa sendo monitorado por tornozeleira eletrônica até o dia 20 de abril, quando passa a gozar do regime aberto. Durante o dia, Jeremias está trabalhando como serviços gerais num projeto de ressocialização da prefeitura de Macapá.

Ele precisará se recolher às 22h e só poderia sair de casa a partir das 7h. Ele deverá permanecer integralmente em casa durante os fins de semana e feriados.

Jeremias, que também é auditor fiscal da prefeitura, já está circulando pela cidade. Hoje, ele foi reconhecido por várias pessoas almoçando com um grupo de amigos num restaurante.