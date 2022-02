Pastor condenado por crimes sexuais volta a desempenhar função de auditor, diz defesa

Maurício Pereira esclareceu que juiz avaliou perigo de comorbidades de Jeremias Barroso

Por SELES NAFES

O advogado criminalista Maurício Pereira, que cuida da defesa do pastor Jeremias Barroso, esclareceu ao Portal SelesNafes.Com que o sacerdote foi autorizado pela justiça a voltar a trabalhar como auditor fiscal da prefeitura de Macapá. Esse foi um dos pontos contidos na decisão que o colocou no chamado regime semiaberto harmonizado, quando o condenado trabalha durante o dia e à noite, em vez de voltar para a cadeia, se recolhe à residência.

Na última terça-feira (8), o Portal SN divulgou a decisão do juiz João Matos, da Vara de Execução Penal, que mencionava o perigo de transmissão da covid-19 na população carcerária com o entra e sai do pastor na prisão por causa do cumprimento do modelo convencional de semiaberto.

De acordo com o advogado, o magistrado também levou em consideração outro motivo.

“O juiz o liberou para liberar na sua função pública, e como ele tem algumas comorbidades que o levaram para o hospital várias vezes nesse um ano em que ficou preso, foi colocado no regime semiaberto harmonizado”, comentou o advogado.

O advogado fez questão de deixar claro que o pastor não tem vida social, e não tem saído para confraternizar com amigos e almoçar em restaurantes.

“Ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Para ele vir ao meu escritório, por exemplo, ele teve que informar a central de monitoramento (do Iapen)”, acrescentou.

Jeremias Barroso foi condenado em dois processos a 7 anos de prisão por crimes sexuais, e responde ainda a mais duas ações pelo mesmo motivo. Em fevereiro do ano passado, ele foi preso preventivamente acusado de intimidar uma das vítimas, e travou uma batalha paralela para salvar o salário que recebia na prefeitura de Macapá, de aproximadamente R$ 11 mil.

Com a decisão recente pelo direito de não dormir na prisão, Jeremias também terá outra progressão, o regime aberto a partir de abril.