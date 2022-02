‘Pastor’ é preso por estupro de crianças no interior do Amapá

Crianças confirmaram em depoimento que o pastor pedia e mandava fotos íntimas

Por SELES NAFES

Um homem que se identificava como pastor evangélico foi preso pela Polícia Civil de Calçoene, a 340 km de Macapá, acusado de abusar sexualmente de crianças que congregavam em sua igreja. Segundo o inquérito, elas eram convidadas por ele a participar de cultos e de um suposto projeto social. A polícia já ouviu pelo menos cinco meninos e meninas que confirmaram os crimes.

A polícia não divulgou o nome dele, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que se trata de Clenilson Guimarães Ferreira, de uma suposta igreja Arca do Senhor. Ele foi preso no último dia 10 por ordem da justiça, a pedido da polícia. O acusado estava na casa de parentes no Distrito do Lourenço, uma área de garimpo, quando foi localizado pelos policiais.

De acordo com as investigações, ele mandava fotos íntimas e vídeos pornográficos para crianças de 10 a 14 anos e, até agora, com pelo menos uma delas ficou comprovado que houve o estupro com penetração. A vítima foi uma menina.

“Há notícias de que consumou o estupro com pelo menos mais duas meninas, mas ainda não confirmamos. Uma já confirmamos com depoimento e exame de conjunção carnal, e com dois meninos de 10 e 11 anos ele pedia fotos e mandava pornografia”, explicou o delegado Niury Relry, que comanda as investigações.

Com apoio do Conselho Tutelar de Calçoene, que está indo buscar mais crianças em localidades afastadas da sede do município, a polícia espera ouvir mais confirmações de envolvimento de Clenilson. Em depoimento, o pastor se manteve em silêncio.

Neste sábado (12), deverá ser transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá.