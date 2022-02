Pedreiro é morto ao sair para comprar pão

O celular do trabalhador não foi encontrado, aumentando as suspeitas sobre um possível latrocínio

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um trabalhador da construção civil foi morto com uma única facada na região da clavícula em um provável latrocínio ocorrido nas primeiras horas da manhã deste domingo (27), na zona norte de Macapá.

O assassinato ocorreu na Avenida São João com a Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro São José. Sérgio Rodrigues da Silva, de 62 anos, foi atacado por volta das 6h30min, enquanto seguia a pé para comprar pão nas proximidades de onde morava.

Ele era separado e tinha 5 filhos. Um deles compareceu ao local e disse que o pai era um pedreiro bastante requisitado, principalmente no Bairro Infraero II, onde morou anteriormente.

O celular de Sérgio não foi encontrado, a polícia acredita que o aparelho tenha sido roubado.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e policiais militares do 2º BPM seguem no local em busca de capturar o principal suspeito, que também é morador do bairro. Ele foi identificado por testemunhas como Marinaldo Rodrigues de Almeida.

“Estamos em diligências tentando encontrá-lo. Fomos até a casa onde ele mora com os pais, mas a mãe disse que ele tinha saído. Tivemos um registro de roubo de bicicleta aqui que pode ter sido usada por ele para fugir”, comentou o delegado César Ávila, responsável pela investigação.