Pedreiro morre ao ser atropelado por carro que socorria vítima baleada em roubo

Acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (24), na Rua Claudomiro de Moraes, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ciclista de 52 anos morreu ao ser atingido por um carro de passeio que estava prestando socorro a um jovem baleado nas nádegas em uma tentativa de assalto, na noite desta quinta-feira (24), na 16ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá.

O acidente de trânsito aconteceu na sequência, por volta de 21h, no Bairro Buritizal, vizinho ao Congós.

Erivan de Souza Pinheiro era pedreiro e morador da região. Ele tentava atravessar um trecho escuro da Rua Claudomiro de Moraes quando foi atropelado pelo Siena, que levava a vítima do assalto em direção ao Hospital de Emergência do Centro.

A bicicleta foi no parar no canteiro central da via. Informações preliminares da perícia dão conta de que o pedreiro foi arremessado a uma distância de, aproximadamente, 12 metros do local do impacto.

Já o motorista parou o veículo adiante, cerca de 70 metros depois e foi contido pelos militares do 1º Batalhão até a chegada do Batalhão de Trânsito (BPTran).

Ao sargento Cláudio Silva, o motorista de 39 anos contou que estava em casa quando foi chamado para dirigir o carro da vizinha e prestar apoio ao jovem que havia sido baleado ao tentar fugir de um assaltante. A caminho do hospital, foi surpreendido com o ciclista na pista. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia e o resultado foi negativo.

“Nós apresentamos o motorista no Ciosp do Pacoval para prestar mais esclarecimentos, pois ele estava muito nervoso e não conseguiu prestar os esclarecimentos necessários no local”, explicou o sargento.

Após o acidente, a vítima baleada no assalto foi socorrida em outro carro, que a levou até o HE. O nome e o estado de saúde dela não foram informados.