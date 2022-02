O capítulo 24 de Gênesis traz uma bela lição sobre casamentos

Bom dia! Três anos após a morte de Sara, o único filho dela com Abraão, Isaque, se casaria seguindo a escolha que seria feita por seu pai como era o costume da época. No entanto, havia oração envolvida e deu certo. Assim como em qualquer situação, antes de escolhermos alguém, também devemos consultar a Deus. Ouça a análise do capítulo 24 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo domingo.