Período de matrícula encerra no Amapá

Por ANDRÉ SILVA

Encerra nesta quarta-feira (16), às 23h59, o período regular de matrícula em escolas da rede pública de ensino do Amapá. Até o início desta semana, quase 19 mil estudantes de Macapá, Santana e Porto Grande já haviam garantido suas vagas.

A Secretaria Municipal de Educação da capital (Semed) afirmou que o retorno às aulas está mantido para o dia 7 de março de forma presencial.

Com os casos de covid-19 em queda no Estado, as Secretarias de Educação do Estado (Seed) e do Município de Macapá (Semed), decidiram manter as aulas presenciais. Os órgãos reforçam que as unidades estão preparadas, com todos os aparatos de higiene necessários para receberem os alunos.

“Em 2022, caso haja a necessidade do retorno das aulas não presenciais, a secretaria e as escola, estão aptas a agir de acordo o momento”, afirmou a coordenadora de Gestão Pedagógica da Semed, Cláudia Cunha.

Vagas remanescentes

Para as pessoas que por algum motivo não conseguiram concluir o processo de matrícula ou que perderam prazo para tal, terão uma nova oportunidade no dia 21 de ferreiro, quando o site de pré-matrícula irá disponibilizar as vagas remanescentes.

“As pré-matrículas que não foram confirmadas com a entrega da documentação nas escolas, estas vagas voltarão para o sistema e devem ser disponibilizadas para a comunidade, no SIGEDuc,”, adiantou Cunha.

Par ter acesso as vagas remanescentes, os interessados terão que acessar o endereço eletrônico https://prematricula.escolapublica.ap.gov.br/home, a partir do dia 21 de fevereiro, às 9h30.

Matrículas confirmadas

Até sexta-feira da última semana, 8.499 pessoas haviam concluído suas matrículas em Macapá para as séries iniciais do ensino fundamental, e primeira e segunda etapa de Educação de jovens e adultos (EJA). No município de Santana, a 17 quilômetros da capital, foram 1.514.

Já para as séries finais do ensino fundamental e EJA, foram 6.983 em Macapá e 1.495 no município santanense. Em porto Grande, o total foi de 42 matriculas efetivadas.