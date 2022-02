Polícia investiga detento que abastecia Vitória do Jari com drogas

Delegado Erivelton Clemente conversa com membros do Core antes do cumprimento de mandado

Por LEONARDO MELO

Policiais civis e penais do Amapá cumpriram um mandado de busca e apreensão numa das celas do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na sexta-feira (18). O objetivo era identificar o detento acusado de comandar o tráfico de drogas em Vitória do Jari, no sul do Amapá.

O nome dele não foi divulgado pela polícia. O mandado foi cumprido no inquérito conduzido pelo delegado Erivelton Clemente.

As investigações iniciaram após a prisão em flagrante de um morador da cidade por tráfico de drogas. Na delegacia, ele alegou que estava recebendo o produto enviado por um detento. No momento dessa prisão, os policiais encontraram também o caderno com a contabilidade do tráfico revelando a participação do detento como fornecedor.

“O homem que tá preso no Iapen foi indiciado novamente por tráfico de drogas e associação ao tráfico e agora estamos apurando a sua participação em uma facção criminosa”, comentou o delegado.

Durante o cumprimento do mandado no pavilhão F4, os policiais descobriram que o mesmo detento já tinha sido indiciado por tráfico de drogas em maio de 2020, também na delegacia de Vitória do Jari. Ele foi condenado e cumpre a pena pelo crime.

“Estava fazendo uso de telefone celular para manter contato com outros traficantes que vendiam drogas para ele no referido município”, comentou o delegado.

Os policiais penais e do Core encontraram 25 aparelhos celulares escondidos dentro do ralo do banheiro de uma cela e mais cinco chips.