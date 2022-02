Polícia localiza acusado de matar ajudante de pedreiro que tinha pouco dinheiro

Acusado foi preso em via pública na capital. Crime ocorreu na noite de 26 de dezembro do ano passado, no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos dois criminosos acusados de matar o ajudante de pedreiro Rimário Barbosa da Cruz, de 31 anos, durante assalto foi localizado e preso pela Polícia Civil do Amapá.

O latrocínio ocorreu na noite de 26 de dezembro do ano passado, no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

O acusado foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP). As autoridades não divulgaram o nome, ele tem 36 anos de idade e já possui condenação por homicídio.

De acordo com o delegado Ronaldo Coelho, o homem preso é acusado de ter matado a vítima com golpes de faca após roubar seus pertences. O homicídio ocorreu por volta de 22h30, na casa onde Romário morava com a esposa.

Lá, o casal foi ameaçado com facas e obrigado a entregar o único dinheiro que tinha aos assaltantes. Com os R$ 40 da vítima em mãos, não satisfeitos, os assaltantes decretaram a morte do morador na frente de sua esposa. Ela foi esfaqueada em uma das mãos.

“A vítima estava na porta de sua residência esperando uma equipe da CEA devido à falta de energia, quando foi surpreendido pelo acusado. Ao anunciar o assalto, o acusado exigiu dinheiro. A vítima disse que tinha apenas R$ 40 e entregou a quantia. Em seguida, a esposa da vítima disse para o acusado levar os celulares, momento em que ele se irritou, disse que queria dinheiro e partiu para cima dela. Ao ver a situação, o marido tentou defender a esposa e foi golpeado no tórax e nas costas, vindo a falecer no local”, relatou o delegado.

Durante interrogatório, o acusado negou participação no crime. Ele foi encaminhado ao Iapen.

Romário Barbosa da Cruz, de 31 anos, era ajudante de pedreiro. Trabalhava com seu pai, que é pedreiro. O rapaz era visto como uma pessoa honesta e trabalhadora, que sempre acompanhou o pai nas empreitadas da construção civil.

Romário recebeu o nome de batismo do ex-jogador, ídolo do Vasco, porque o pai é torcedor fervoroso do clube cruzmaltino carioca. O jovem também gostava muito de praticar futebol com amigos. Ele era filho único.