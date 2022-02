Policiais encontram ‘cela-mercearia’ e apreendem mais 50 celulares

EM PRESÍDIO DO AMAPÁ

A suspeita é de que alimentos estavam sendo comercializados dentro do pavilhão

Por ANDRÉ SILVA, com a contribuição de Rodrigo Índio

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) fez nesta desta quarta-feira (9) mais uma operação de revista nas celas. Desta vez, foram apreendidos mais celulares, drogas, balança de precisão, chips, munições e produtos alimentícios que poderiam estar sendo comercializados pelos presos.

Creme de chocolate, maionese, farinha de tapioca, óleo de soja eram alguns produtos que foram apreendidos em apenas uma das celas do Pavilhão F1, onde estão custodiados cerca de 467 detentos condenados pela justiça. Pela quantidade de mercadorias, acredita-se que a cela era uma espécie de taberna para os presos.

De acordo com Lucivaldo Costa, diretor do Iapen, todos os produtos que foram apreendidos entraram de forma lícita no local. Ele explicou que todo preso tem direito a receber uma quantidade mínima desse tipo de produto para consumo diário, mas reforçou que essa norma será revista.

“Todos aqueles materiais entraram de forma lícita. Cada preso tem direito a receber uma quantidade. Achamos estranho sim a forma que estava ali, o que parece que alguém estaria comercializando dentro da cela ou dentro do pavilhão. Já estaremos tomando providências fazendo modificação na entrega desses materiais para que isso não venha acontece novamente”, explicou o diretor.

Além das mercadorias, os 105 policias do Grupo Tático Prisional (GTP) mobilizados para a inspeção encontraram mais 591 gramas de substâncias entorpecentes, uma balança de precisão, uma munição calibre 38, 59 aparelhos celulares, 12 chips de telefonia. Se somada com a última apreensão que aconteceu na última sexta (4), chega a 100 o número de celulares apreendidos e 12 quilos de drogas em menos de uma semana.

Na sexta, foram apreendidos um revólver calibre 38, 66 munições de calibre 38 e 380, 11 quilos de substância entorpecente, uma balança de precisão, 50 aparelhos celulares, 49 chips de telefonia, um relógio, um anel, além da nutricionista e um detento que dava apoio ao crime.