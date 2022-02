Policlínica Mais Saúde: Aparelho de ressonância realiza exames em 10 minutos

Equipamento de alta definição de fabricação alemã: rede com consultas e exames mais baratos, e com qualidade, se consolidou como o maior centro de especialidades do Amapá

Por SELES NAFES, informativo publicitário

Já entrou em operação na Policlínica Mais Saúde o aparelho de ressonância magnética capaz de realizar um exame completo em apenas 10 minutos. O investimento de R$ 5 milhões do grupo consolida a posição da empresa como a maior rede de especialidades e exames do Amapá.

O equipamento funciona no Centro de Diagnóstico da Mais Saúde, na Avenida FAB, próximo à sede do Tribunal de Justiça do Amapá, no Bairro Central de Macapá.

O aparelho da Siemens é de fabricação alemã, com capacidade de produzir imagens para diagnóstico em altíssima resolução. Normalmente, equipamentos similares levam pelo menos 30 minutos para fazer todo o mapeamento da área investigada pelos médicos.

“Ter esse aparelho é muita felicidade pra gente porque sabemos que há uma escassez muito grande desse tipo de equipamento no mercado não apenas no Amapá, mas em todo o Brasil. O nosso é o 6º equipamento no Estado”, explica o diretor-geral da Mais Saúde, Joselyo Soares.

A Mais Saúde foi fundada em 2015. Com uma equipe composta de aproximadamente 70 funcionários e mais de 50 médicos parceiros, a rede oferece hoje mais de 2 mil exames laboratoriais e de imagem como a densitometria óssea e a tomografia. Além disso, oferece consultas com ginecologista, geriatra, mastologista, psiquiatra, ortopedista, oftalmologista, neurologista, proctologista, entre outros. O preço médio da maioria das consultas é de R$ 120.

“Nosso foco é o paciente do SUS que não consegue atendimento e nem pagar exames caros da rede privada. Nossa meta é dar esse acesso com qualidade, reduzindo o preço e ganhando no volume”, comenta Soares.

Além dessa enorme gama de serviços de rotina, a Mais Saúde também está investindo ainda mais no pronto-atendimento que fica na Avenida FAB, e funciona 12 horas por dia, de segunda à sábado.

Ao todo, a policlínica possui três unidades em Macapá, e uma na cidade de Santana, município a 17 km da capital. Na policlínica da segunda cidade mais populosa do Amapá, a empresa está investindo para oferecer a mesma quantidade de serviços da capital.

Em breve, a rede também vai iniciar a operação da câmara hiperbárica, equipamento que usa a oxigenação para acelerar processos de cicatrização.

Agendamentos para todos os serviços da Policlínica Mais Saúde podem ser feitos pelo 4020-5552.