Politizando: A chave girada e os riscos para Furlan; e mais…

Por SELES NAFES

Riscos

Conselheiros do grupo de Furlan (Cidadania) têm avaliado os riscos de uma candidatura da primeira-dama, Rayssa, ao Senado, e da forma como Furlan vai apoiar Jaime ao governo. Um dos perigos é Furlan, que está num bom momento do mandato, sair da campanha menor do que entrou se houver um fracasso muito expressivo nas urnas.

Riscos II

O campo minado que se desenha na campanha deste ano, para Furlan, é o fato de Jaime ainda não ter conseguido atingir dois dígitos nas pesquisas de consumo interno. Pode ser o típico caso do afogado que também afoga o salva-vidas.

Riscos III

Por outro lado, Furlan sabe seus limites no tabuleiro. Não é à toa que ganhou a eleição. Além disso, sabe que precisará de Clécio (caso ele seja eleito governador) e de Davi no Senado, já que o pré-candidato vem dominando com folga as pesquisas internas pela reeleição.

Distanciamento

Aliás, Furlan vem pecando numa decisão: a de não estar nos eventos públicos de entrega de obras e convênios articulados por Davi. Quem tem ido representar a prefeitura de Macapá nessas ocasiões é a vice-prefeita, Mônica Penha (MDB).

Simpatia

Num dos eventos, a inauguração da Linha Verde, ela foi simpática e sorridente com todos, e chegou a gravar um vídeo para o Instagram agradecendo ao senador em nome de moradores da zona oeste de Macapá pela inauguração da nova rodovia. Furlan, que vinha tendo uma boa e institucional relação com Davi, decidiu se distanciar. Sem necessidade.

Chave I

Para quem ainda tinha dúvida (a maioria e até apoiadores tinham), o empresário e vice-governador Jaime Nunes (Pros) girou a chave e vestiu de vez a roupa de pré-candidato ao governo. O novo tom pôde ser visto nas redes sociais. Numa das peças, ele diz: ‘vem comigo’.

Chave II

Jaime também deu alguns passos e começou a formatar a equipe. Ele escolheu o jornalista Juan Monteiro para comandar a comunicação da campanha. Juan deixa a secretaria de comunicação da prefeitura de Santana para assumir a tarefa.

Amapaense no comando do PTB

Dos 200 delegados de todo o Brasil que irão votar na eleição da executiva do PTB, marcada para o próximo dia 11, 160 já assinaram apoio à chapa que tem um amapaense em posição de comando, o empresário Kassyo Ramos.

Crise

O partido está crise desde que o ex-deputado federal Roberto Jeferson foi preso por ordem do STF no âmbito do inquérito que apura atos antidemocráticos. Na semana passada, a executiva pediu renúncia coletiva descontente com a direção do partido e nova eleições internas foram convocadas. Kassyo estava ocupando a Secretaria de Estratégia do PTB, além da presidência regional no Amapá, e aceitou convite para ser o secretário geral.

Clécio e os 264 anos

Enquanto isso, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), divulgou um vídeo em suas redes sociais onde homenageia a capital por seus 264 anos. A peça, claro, deve também mostra momentos e avanços nos dois mandatos que ele cumpriu. “Deixou prontinho para quem veio depois”, diz a locução em clara referência ao sucessor, Dr Furlan.

Bombou

O secretário de Fazenda do Amapá, Josenildo Abrantes (PDT), tem motivos de sobrar para estar sorrindo. A live que fez para discutir diversos temas com internautas, como política e economia, teve picos de 1,5 mil visualizações simultâneas.

Bombou II

A live ocorreu dias depois de outro fato interessante na jornada de Josenildo: a adesão da Professora Zilma (PDT). Depois de concorrer a deputada federal com mais de 10 mil votos e disputar a prefeitura de Santana, em 2014 e 2018, ela decidiu declarar publicamente que vai trabalhar para eleger Josenildo para a Câmara Federal.