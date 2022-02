Politizando: Da polícia para a política; e mais…

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Da fronteira para o Congresso

Esse é o plano do delegado Charles Corrêa, da Polícia Civil do Amapá. Depois de recusar convites em outras eleições, desta vez ele se filiou ao PDT e foi convidado para concorrer a uma cadeira de deputado federal nas eleições de outubro.

Ordem na fronteira

Se Oiapoque hoje é uma cidade mais segura, muito se deve ao trabalho do delegado que conseguiu unir policiais civis, militares a colegas das forças federais, neste caso PRF, PF, Exército e até a Gendarmerie (Polícia Francesa). Dono de uma das carreiras mais bem-sucedidas da polícia, ele está há quase uma década no município de Oiapoque.

Preferência

É cada vez maior a possibilidade de a vice de Clécio ser uma mulher, e quando o assunto é esse a deputada estadual Alliny Serrão (UB) é disparada a principal opção do grupo. Já se cogita a possibilidade até de ela migrar para o PDT e ser indicada pelo governador Waldez para compor a chapa. Por enquanto, apenas teoria, mas com certa lógica.

Malas prontas

O jornalista e advogado Carlos Lobato (PP) está de malas prontas para mudar de partido, mas ainda não decidiu se no Psol ou Pros, onde teria a possibilidade de participação no comando da legenda que hoje abriga o deputado federal Acácio Favacho e o vice-governador Jaime Nunes.

Indiozinhos

A ministra da Família, Damares Alves, desembarcará em Macapá no próximo dia 22. Além de cumprir agenda oficial, ela reunirá com lideranças políticas locais para avaliar uma possível candidatura ao Senado pelo Amapá. Ela também avalia o cenário no Pará e em outros estados.

Indiozinhos II

Grupos de oposição já preparam uma recepção no Aeroporto de Macapá caracterizados como indígenas. Uma menção ao recado que Damares mandou em janeiro para os ‘indiozinhos’ do Amapá.

Atenção viajantes

Dois empresários, um do Amapá e outro do Pará, criaram um aplicativo para conectar passageiros e pessoas que precisam mandar alguma encomenda pequena por avião, como documentos, notebooks, celulares ou outros equipamentos menores que caibam numa bagagem de mão.

Leva +

Por cada item entregue no aeroporto de destino, o viajante ganhará 30% do valor do serviço. Rementes e viajantes já podem baixar o Leva + para Android e IOS. O app já foi patenteado e é inédito no Brasil. A ideia é tão boa que ganhou apoio da Infraero.

Mais Confiança

No comando da poderosa CCJ do Senado, os senadores Davi Alcolumbre (UB) e Lucas Barreto (PSD) começaram a definir com os demais senadores da comissão a pauta deste semestre. Com a escolha de Lucas para a vice-presidência da CCJ, Davi deve ficar mais tranquilo em eventuais ausências sabendo que o vice-presidente, considerado de confiança, não deve alterar a pauta.

Estratégia

Em todas as entrevistas até agora, Jaime Nunes (Pros) tem procurado não falar sobre estar no mandato de vice-governador. Tem preferido se apresentar como um empreendedor de sucesso.

Tolerância zero à intolerância

Senador Randolfe Rodrigues (Rede) apresentou projeto de lei que aumenta a pena para quem divulgar o nazismo.

Fim de semana importante

E por falar em Randolfe, este fim de semana é visto como decisivo na Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele deve definir se aceita o convite de Lula (PT) para ajudar na coordenação da campanha pela presidência da República.

Segundo colocado

Também deverá avançar o diálogo interno sobre a possível indicação de Lucas Abraão como candidato ao governo do Estado pela Rede, o que com certeza será colocado na mesa de construção de alianças, a mais provável delas com Clécio Luís. Em segundo nas pesquisas de consumo interno, Randolfe vem dando cada vez mais sinais de que não pretende concorrer ao Setentrião. Pelo menos não agora.

Passa a régua!