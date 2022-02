Politizando: Debochando da justiça; e mais…

Ex-senador Gilvam Borges (MDB)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Tô nem aí

O ex-senador e pré-candidato ao governo do Estado, Gilvam Borges (MDB), tapeou a justiça e não honrou o acordo que fez com este jornalista para pôr fim à ação cível onde é acusado de calúnia e difamação. O deboche e a falta de respeito no processo começaram quando o ex-senador faltou à audiência alegando que estava em agenda no interior do Estado, mesmo tendo sido notificado. Ele foi representado na audiência por uma advogada.

Tô nem aí II

Durante a audiência, a defesa propôs o pagamento de uma indenização de R$ 3 mil, que foi aceita com a condição de ser suspensa a veiculação de peças de ataque pessoal que estavam no ar em suas emissoras de rádio e TV. Além disso, ele teria que fazer uma retratação pública. Passado o prazo de cinco dias, não fez nenhuma coisa, nem outra. O juiz do caso já foi informado e o processo será julgado.

Novo desafio

Depois de três mandatos, a deputada estadual Cristina Almeida (PSB) topou o desafio e vai concorrer à Câmara Federal numa nominata que terá Camilo Capiberibe (PSB) lutando pela reeleição. Em tempo: Cristina foi a única a dar uma canseira em José Sarney (MDB) quando o parlamentar era o político mais poderoso do Amapá, na eleição de 2006.

‘Puxadora’ de votos

Com o mandato bem avaliado e atuante nas redes sociais, Cristina é considerada um dos poucos quadros da legenda capaz de ajudar Camilo a se reeleger e ajudar a ter os votos necessários para bater o coeficiente.

Milícia pronta

A propósito, milícias do campo digital e de mobilização a serviço de um deputado federal têm se reunido para discutir como fazer ataques pessoais à família deste jornalista e a ele. A ordem é jogar sujo e rasteiro. Daqui só vai a verdade…

Paz em Santana

O ex-prefeito de Santana, Ofirney Sadala (PHS), tem dito que a paz reina no município, pelo menos no meio político. Segundo ele, o senador Davi (UB-AP) conseguiu unir todos os opostos. Foi durante entrevista ao jornalista Carlos Lobato (101 FM).

Tapa sem mão

O ex-prefeito revelou que levou um tapa sem mão do senador quando o parlamentar decidiu dar suporte a sua gestão mesmo após Sadala ter pedido votos para Waldez, em 2018. Lembrando que Davi concorreu ao governo do Estado naquele ano, mas o segundo turno foi disputado por Capi (PSB) e Waldez.

Manobra esvaziada

O deputado estadual Jesus Pontes (PTC) tentou forçar o presidente Kaká Barbosa (PL) a abrir o processo de escolha do nome que substituirá o do conselheiro Júlio Miranda, aposentado no início do mês pelo critério de idade. O requerimento apresentado pelo parlamentar para ser votado em plenário, no entanto, acabou não entrando na pauta que é definida, claro, pelo presidente.