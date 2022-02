Politizando: Flopou; e mais….

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Flopou

Sem avisar o motivo, a ministra da Mulher e Família, Damares Alves, cancelou a visita que faria ao Amapá e não avisou se haverá outra data. Militantes já estavam organizando caravanas até o aeroporto de Macapá de onde pretendiam desfilar com a ministra em carro aberto. Flopou, como dizem nas redes.

Cutucadas

Damares vem, repetidamente, cutucando lideranças do Amapá, Pará e outros estados sobre uma possível candidatura dela ao Senado. O alvo preferencial é Davi Alcolumbre.

Sã consciência

Além do fator ideológico, a decisão do senador Randolfe Rodrigues (Rede) de aceitar o convite de Lula para integrar a coordenação de sua campanha também é vista como um investimento futuro. Quem em sã consciência recusaria o convite do futuro presidente do Brasil para estar no núcleo duro de uma campanha que lidera as pesquisas? Pelo menos essa é análise de pessoas mais próximas do parlamentar.

Perfil

O pré-candidato ao governo lançado por Randolfe, Lucas Abrahão (Rede), apesar de jovem (29 anos), é visto como alguém de imagem irretocável e com zero de rejeição, características mais do que naturais para quem nunca foi um gestor, evidente. Por outro lado, é articulado e investiu em conhecimento, com graduação e especialização em gestão pública. Ah, é anti-bolsonarista de carteirinha.

Com todos

Enquanto isso, o ex-prefeito Clécio Luís segue conversando com a maior quantidade possível de lideranças nacionais. Do centro, conversou nesta quarta (23) com Paulinho da Força (Solidariedade), acompanhado do senador Davi Alcolumbre (UB). Da esquerda, com a presidente do PT, Gleise Hoffman. A tendência, no entanto, é que Clécio decida por um partido mais ao centro, como ele mesmo vem comentando com pessoas mais próximas há quase 1 ano.

Sem ataques

Com a pré-campanha na rua a todo o vapor, o vice-governador Jaime Nunes (Pros) vem tentando ser cauteloso sobre como avalia as gestões de Waldez e Bolsonaro. A estratégia é evitar críticas muito contundentes, para não destruir a possibilidade de futuras alianças. Lucas Abrahão, por outro lado, é anti-bolsonarista de carteirinha.

Dificuldades

A federação que se desenha com PT, Rede e Psol terá Lucas Abrahão como pré-candidato a governador e Alzira (Psol) como pré-candidata ao Senado. Outra federação em discussão inclui também o PCdoB e tenta construir um acordo com o PSB, mas há dificuldades.

Ex-aliado

Sem a candidatura de Randolfe, o PSB partiu para o ataque contra o agora ex-aliado. Foi acusado de fugir da luta. Restou a Capi e Camilo investirem anda mais na pré-candidatura da pesquisadora Piedade Videira.