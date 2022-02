Politizando: Já não ‘Podemos’, e mais…

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Rivalidade caseira

É cada vez mais sensível a relação entre Cirilo Fernandes e Patrícia Ferraz dentro do Podemos. Além da disputa pelo comando do partido no Amapá, a rivalidade pode se acentuar ainda mais se o prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), decidir apoiar Cirilo numa eventual candidatura a deputado federal, projeto que sempre foi o principal objetivo de Patrícia e parte do acordo em 2020.

OBS: Observadores que acompanham a queda de braço pelo comando do partido afirmam que Cirilo tem vantagem, por estar mais alinhado com a nacional da legenda que, aliás, negocia uma federação com o Cidadania.

Balde água fria

Furlan tem alimentado canais paralelos sobre uma possível candidatura da primeira-dama Rayssa ao Senado, um balde de água fria nas pretensões de Cirilo. Este, por sua vez, tem dito que até aceita ser candidato a deputado federal, se tiver uma nominata forte. Furlan já deixou claro que as decisões serão tomadas com base em pesquisas eleitorais. Será?

Fator Rayssa

E nessa equação ainda tem Capi, que desde que perdeu a eleição para a prefeitura de Macapá vem articulando uma candidatura ao Senado. A aproximação com o empresário e vice-governador Jaime (Pros) parecia garantir uma candidatura ao Senado, mas o ‘fator Rayssa’ pode mudar tudo.

Sociais cristãos

Se no Podemos o clima é ruim, no PSC é só paz. O deputado federal em exercício Pedro da Lua recuou e deixou Ivone Chagas continuar no comando da legenda, apesar de ter sido convidado a presidir.

Sociais cristãos II

No entanto, Da Lua tratou de fixar espaço próprio no comando da legenda. Para isso, indicou como vice o deputado estadual Zezinho Tupinambá e o jornalista Renivaldo Costa como secretário geral do partido. Ou seja, tem cadeiras no comando da legenda. O deputado acredita que é será possível emplacar dois federais e dois estaduais nestas eleições. A combinar com o eleitor.

Marília e o TCE

A deputada estadual Marília Góes, a única com apoio já declarado de 14 dos 24 deputados, estuda o momento certo de apresentar novo requerimento à presidência da Alap solicitando nova inscrição para concorrer à indicação. Aliados já consideram que Luciana Gurgel (PMB) é carta fora do baralho por ter o apoio de apenas 9 parlamentares, em tese.

Extremo Norte

A ex-prefeita de Oiapoque, Maria Orlanda (PSDB), decidiu concorrer a uma vaga de deputada estadual. E ela tem cacife eleitoral para o projeto, apesar de todos os problemas que enfrentou no último ano de mandato.

Condições

Prova disso, é o apoio que ela vem recebendo do grupo do senador Davi (DEM), e também pelo próprio fato de ter perdido a eleição por apenas três votos de diferença, mesmo após o desgaste de ter sido afastada do cargo acusada de má aplicação de recursos para combate da pandemia.

A vez de Aline

A jornalista Aline Brito, filha dos jornalistas Ernani Chagas e Nelcy Brito, agora é secretária de Comunicação da Prefeitura de Santana. Ela vinha sendo responsável pela comunicação do ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, e passa a substituir Juan Monteiro, que assumiu a assessoria de imprensa da pré-campanha do empresário e vice-governador Jaime Nunes (Pros).