Politizando: MP desmente fake contra ex-prefeito; e mais…

Os bastidores da política do Amapá

SELES NAFES

O Ministério Público do Estado desmentiu, na tarde desta segunda-feira (14), a autenticidade do documento que circula nas redes sociais sobre a apuração de um possível crime de peculato atribuído ao ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (foto acima), sobre empréstimos consignados. Em uma nota de esclarecimento, o MP lembrou que notícias falsas não devem ser compartilhadas, e que as verdadeiras notícias estão publicadas no portal da instituição.

Convocação

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) pediu que o diretor do Dnit, Antônio Leite dos Santos Filho, seja convocado pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado para dar explicações sobre a situação das BRs 210 e 156. Há alguns atoleiros, especialmente na 156, próximo ao trecho de 10 km que está em obras. O ofício solicitando a convocação já foi protocolado.

Sob pressão

O superintendente de Vigilância em Saúde, Dorinaldo Malafaia (PDT), está sob pressão do segmento de shows, eventos e empreendimentos noturnos. Os empresários avaliam que o governo tem penalizado de forma injusta o setor pelos aumentos de casos na pandemia.

Pensando

A prefeita de Pedra Branca do Amapari, Beth Pelaes (DEM), ainda não decidiu se irá deixar mesmo o cargo para concorrer a uma cadeira de deputada federal. A principal preocupação é participar de uma relação forte de candidatos com potencial para ter muitos votos. Sem isso, atingir o coeficiente eleitoral de mais de 40 mil votos será difícil para qualquer legenda.

Procura-se

Mesmo partidos grandes como o PSDB estão tendo dificuldades para achar candidatos que ajudam a puxar muitos votos. A falta de mulheres candidatas também é outro problema.

Inversão

Aliás, a eleição para deputado federal passou a ser considerada mais difícil do que para deputado estadual, ao contrário do que historicamente se demonstrou nos últimos anos.

Preparação

O vice-governador e pré-candidato a governador Jaime Nunes (Pros) tem reservado uma boa parte da agenda diária na preparação para entrevistas. Nesta terça-feira (15), por exemplo, ele será sabatinado pela bancada do Tribuna da Cidade, do jornalista Carlos Lobato, na 101 FM.