Politizando: o que eles não sabem, os indecisos e mais…

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Curiosidade I

Pesquisa recente encomendada por um partido, para consumo interno, trouxe algumas curiosidades sobre a corrida para o governo do Estado. Por exemplo: metade dos eleitores do empresário e vice-governador Jaime Nunes (Pros) avalia positivamente o mandato do governador Waldez (PDT). Porém, esses mesmos eleitores ainda não sabem que Waldez não irá apoiar Jaime.

Curiosidade II

Nessa mesma pesquisa, os eleitores que avaliam positivamente o prefeito Dr Furlan (Cidadania), votam em Davi para senador. No entanto, esses mesmos eleitores desconhecem que Furlan não apoia Davi. No entanto, eles admitem saber que Davi é o político que mais ajuda Furlan nas entregas municipais.

O papo de Jaime

A equipe do empresário Jaime Nunes entrou de vez na campanha, e começou a produzir conteúdos nas redes sociais aproveitando sua principal característica, a de empreendedor de sucesso. Por isso, lançou uma série de vídeos com casos de sucesso batizada de ‘Papo de Gestão’.

O papo II

A ideia é mostrar Jaime conversando com empresários que estão vencendo desafios e gerando empregos. Jaime pode não ser o mais simpático dos candidatos, mas entende do assunto e está sendo bem dirigido nos vídeos.

Indecisos e não irão votar

Na última pesquisa da Genial Quest sobre a intenção de votos para a corrida presidencial, houve aumento de dois segmentos de eleitores: o dos indecisos (3) e dos que não irão votar (17%). Ou seja, a abstenção e os votos em branco poderão decidir a eleição entre Lula (45%) e Bolsonaro (23%). Moro (7%) e Ciro (7%) estacionaram. Moro foi o candidato que mais derreteu.

Beth fica ou sai?

A prefeita de Pedra Branca do Amapari, Beth Pelaes (DEM), tinha certeza de que em abril renunciaria ao segundo mandato para concorrer a uma vaga de deputada federal. Já não tem mais a mesma confiança. A interlocutores, ela tem dito que aguarda uma garantia maior de que haverá uma nominata forte no DEM para atingir o coeficiente eleitoral de mais de 50 mil votos.

Quem assume

A propósito, se ela deixar de fato o mandato, Pedra Branca será comandada pelo vice, Marcelo Pantoja (foto). Ele é filiado ao PSL.

Propaganda política

Em Macapá, já começou a corrida no Tribunal Regional Eleitoral de lideranças pedindo a inclusão de suas siglas em mapas de mídia mais convenientes para si, a partir de junho, na propaganda política. Não se trata da propaganda eleitoral, que só começará em agosto. O TSE permitiu o retorno da propaganda ‘institucional’ das legendas, com tempos que variam de acordo com o tamanho das bancadas do Congresso.

Fogo no tapetão

Acirrou de vez a briga no tapetão pela cadeira vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Entre Luciana Gurgel (PMB) e Marília Góes (PDT), a pedetista tem levado vantagem nas decisões judiciais, e também no apoio político pela indicação da Assembleia Legislativa. Por isso, Kaká Barbosa tem segurado como pôde o início do processo de escolha do nome que substituirá Júlio Miranda.