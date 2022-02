Politizando: Um candidato a 3ª via, um recado e mais…

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

O Recado

O presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), Kaká Barbosa (PL) sentou de vez em cima do processo de escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Através de emissários, tem dito que só vai decidir o assunto depois das eleições de outubro.

Enquanto tem apoio

Com a sinalização de que não está com nenhum um pingo de pressa, Kaká tenta derreter Marília Góes (PDT) num momento em que ela tem o apoio formal de 14 dos 24 deputados. A adversária dela na disputa, Luciana Gurgel (PMB), é esposa do principal aliado de Kaká, o deputado federal Vinícius Gurgel.

Rejeição

No capítulo mais recente do imbróglio, o presidente da Alap rejeitou o requerimento de inscrição da deputada Marília Góes, alegando que está seguindo um parecer da Procuradoria Geral da Alap. O motivo, assegurou, seria o fato de o prazo de inscrições, simplesmente, ainda não ter sido aberto.

3ª via?

O deputado estadual pelo PTC Jesus Pontes (foto acima) vem sendo estimulado por colegas a se candidatar ao governo do Estado. Um grupo de pelo menos 10 parlamentares tem argumentado que ele reúne as condições necessárias para ser uma 3ª via, se a eleição for mesmo polarizada entre Clécio Luís (sem partido) e Jaime Nunes (Pros). Se for polarizada.

Em 2º, mas indeciso

Quando se fala em polarização entre Clécio e Jaime, é preciso lembrar que quem tem aparecido nas pesquisas de consumo interno em segundo lugar é o senador Randolfe Rodrigues (Rede), que ainda não decidiu se vai mesmo se candidatar a eleição. Aliás, ele tem sido cobrado pelo PSB a se posicionar, honrando um suposto acordo feito em 2020, durante a campanha de Capi à prefeitura de Macapá. Contudo, a possibilidade maior é de uma aliança com o Clécio.

3ª via Parte II

Ainda sobre Jesus Pontes, a possibilidade de uma candidatura dele ao governo do Estado ganharia força com o apoio do governador Waldez (PDT). Waldez, por outro lado, é Davi, e ainda não disse nada sobre Clécio. Jesus Pontes foi eleito com amplo apoio do setor produtivo, segmento da economia que ele domina bastante.

Troca

Começaram a circular teses de que pode haver uma espécie de troca no Cidadania, atual partido do prefeito de Macapá, Dr Furlan. É notório que ele foi convidado por Gilvam Borges para se filiar ao MDB, com direito a assumir o comando do diretório municipal.

Troca II

Por outro lado, o ex-prefeito Clécio Luís também tem conversado com vários partidos, entre eles o Cidadania. A tese é de que com uma possível saída de Furlan, ele assuma assento na legenda. Por enquanto, tudo não passa de especulação. Por enquanto.

PSB em sinuca

Neste caso, sem um nome próprio para disputar o governo, restarão poucas alternativas para o PSB. Pelo menos por enquanto, apoiar Jaime tem se mostrado complicado já que o grupo do empresário pode lançar a primeira-dama do município, Rayssa Furlan, ao Senado, justamente o cargo de Capi e Camilo querem.

Ex-governadora quer voltar à cena

A ex-governadora do Amapá, Dalva Figueiredo (PT), quer voltar à cena política, desta vez como candidata a deputada estadual. Depois de não conseguir a reeleição como deputada federal em 2014, Dalva tem reunido com sua base e apoiadores, e acha que tem chances. A combinar com o eleitor.