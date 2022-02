Prefeitura libera eventos particulares de carnaval

Segundo decreto da prefeitura da capital, os eventos devem ocorrer entre 10h da manhã e 2h da madrugada.

A Prefeitura de Macapá liberou a promoção de eventos privados de carnaval, antes proibidos por causa do crescimento dos casos de covid-19 na capital do Estado. Estão liberados bailes, shows, concursos e outros similares.

Eles podem ser realizados entre 10h da manhã e 2h da madrugada e respeitar o limite de 70% da capacidade de público. Além disso, devem exigir comprovação de esquema vacinal completo, ou seja, com duas doses´, em caso de público maior que 500 pessoas e testagem negativa de até 72h antes do evento.

A liberação está no Decreto Municipal n° 697/2022, publicado nesta quarta-feira (22).

VEJA O DECRETO NA ÍNTEGRA

O prefeito Antônio Furlan justificou que a permissão com restrições visa não prejudicar a geração de renda que surge no período da folia. Ele tomou a decisão após reunião com a Associação dos Trabalhadores de Carnaval do Amapá.

Assim, eventos como shows e bailes de carnaval estão permitidos em ambiente aberto. Em estabelecimentos fechados, a mesa deve ser disposta para até seis pessoas e está autorizado dançar em volta da mesa. O uso de pista de dança ou junção de mesa não está permitido.