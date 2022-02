Quadrilha que usava mulher como isca é presa pelas polícias Militar e Rodoviária

Um dos criminosos trocou tiros com a PM e foi ferido. Bando foi preso na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Cinco pessoas foram presas, duas armas apreendidas e uma moto e um carro roubados foram recuperados na tarde desta sexta-feira (11) em uma ação conjunta das polícias Militar e Rodoviária Federal na zona norte de Macapá.

Um dos suspeitos foi baleado durante confronto com a polícia. As autoridades não divulgaram os nomes de nenhum envolvido.

A quadrilha começou a cair quando informações chegaram até a polícia de que bandidos estavam assaltando pessoas às margens da BR-210. Uma equipe da PRF identificou um carro branco e uma motocicleta, que logo foi identificada como roubada.

Os patrulheiros abordaram a moto e o condutor, que estava armado com um revólver calibre 38 e 5 munições. Ele possuía dois mandados de prisão por roubo e era foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Na abordagem da PRF, o carro escapou, mas a PM já havia sido avisada. Uma equipe do 2º Batalhão conseguiu interceptar o veículo, com 4 indivíduos envolvidos nos assaltos, entre eles a mulher. Na abordagem, eles tentaram reagir e um dos integrantes do carro trocou tiros com a equipe policial. Ele foi atingido e socorrido no local. Foi o segundo revólver apreendido.

De acordo com o tenente Adriano Leite, do 2º Batalhão da PM, a quadrilha praticava várias modalidades de assalto, desde roubo de veículos a invasão a residências. Segundo ele, uma das estratégias do bando era usar uma jovem mulher como isca para atrair vítimas.

“Ela era usada para atrair as vítimas para locais onde os demais integrantes do bando estavam escondidos e aguardavam. Essa moto que apreendemos com eles hoje, por exemplo, era de um mototaxista, foi roubada recentemente, e ela [a mulher presa] foi quem se fingiu de passageira e simulou uma corrida até o local onde a vítima foi cercada e assaltada”, explicou o tenente Adriano.