Raio pode ter queimado sistema de bombas, diz Caesa

Por ANDRÉ SILVA

A Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) informou, nesta terça-feira (8), que um raio pode ter provocado um incêndio no quando elétrico que alimenta o sistema de bombas da estação de captação de água, localizada no Bairro Santa Inês, na orla de Macapá.

Além do quadro, a sobrecarga também queimou uma das bombas. Por esse motivo, o sistema opera com 66% da capacidade, o que vem ocasionando a falta do líquido nas torneiras de bairros mais distantes do centro da capital.

De acordo com o presidente da Companhia, Valdinei Amanajás, a princípio, a suspeita era de que um animal, uma mucura, poderia ter danificado no quadro elétrico e ocasionado um curto circuito.

Porém, essa suspeita foi descartada e passou-se a acreditar que uma descarga atmosférica pode ter caído na estação durante as fortes chuvas de domingo (6).

Sem as bombas, a captação de água foi prejudicada e, com isso, o tratamento e a distribuição de água tratada também. Ainda no domingo, por volta de 22h, segundo Amanajás, duas bombas voltaram a funcionar, o que deu um ganho de 66% na produção e distribuição.

“Desde segunda-feira, a equipe está trabalhando diuturnamente para tentar recuperar a terceira bomba. Além de afetar o quadro de distribuição, a pane elétrica afetou o motor de uma delas. Isso fez com que nós tivéssemos pouca produção de água. Temos que ter 100% de capitação e 100% de distribuição. Por isso, existem bairros mais distante que estão sem água”, explicou Amanajás.

A previsão da companhia é que até o fim da noite desta terça-feira, o sistema esteja completamente recuperado e passe a operar com 100% da capacidade.