Randolfe aceita convite de Lula e anuncia Lucas Abrahão ao governo do Amapá

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) quebrou o silêncio sobre sua participação nas eleições deste ano, na tarde desta terça-feira (22). Em pronunciamento na tribuna, ele anunciou que fará parte da coordenação da campanha do ex-presidente Lula (PT). Além disso, confirmou que não concorrerá ao governo do Amapá e revelou seu substituto, o pastor evangélico Lucas Abrahão.

O parlamentar foi o primeiro a se pronunciar na tribuna. Ele criticou o atual governo que, segundo ele, faz um culto à morte e exerce desprezo pela vida.

“Vivemos um tempo triste de encantamento com a morte, a destruição da Amazônia, a luta pela destruição da cultura indígena e tudo que chamamos de cultura, ciência”, comentou.

“Não escolhemos o tempo em que vivemos, mas escolhemos como mudar os tempos em que vivemos”, acrescentou.

Randolfe fez um balanço dos 10 anos como senador. Citou a atuação nas PECs da Transposição, que já transferiu para os quadros da União mais de 3,5 mil servidores, gerando economia de R$ 400 milhões para os cofres do Estado e municípios. Além disso, eles tiveram acréscimo de renda em 50%.

Além disso, lembrou da atuação na resolução dos casos dos 992 e 1050 (servidores que tinham sido excluídos dos quadros federais), na instalação dos polos do IFAP e conclusão no término do Hospital Universitários do Amapá. Ele também criticou a violência e o desemprego no estado.

Randolfe vinha figurando desde o ano passado em segundo lugar nas pesquisas de consumo interno, por isso, havia uma expectativa sobre uma possível candidatura, cenário que ele descartou nesta tarde.

“Serei mais útil a todos os amapaenses apoiando a reconstrução, apoiando a esperança. Serei mais útil ajudando a construir um novo tempo para o Brasil, aceitando o convite feito pelo presidente Lula, principal representante das forças de oposição neste país. Só assim para o Amapá voltar a crescer. Só assim retomaremos a BR, conjuntos habitacionais e a educação será valorizada”, frisou, ao explicar que fará parte da coordenação da campanha petista.

O senador também confirmou que a Rede terá como candidato Lucas Abraão, e que a partir de agora a meta será para manter a unidade dos partidos progressistas no Amapá.

“Por isso ofereceremos humildemente o nome de Lucas Abrahão. Conversarei com afinco, com disposição e sem arrogância. Conversaremos com o PT, PSDB, PCdoB e todos os partidos do campo democrático que quiserem se aliar”, concluiu.

Lucas Abrahão tem 29 anos. É formado em Relações Internacionais pela Unifap, pós graduado em Gestão Pública e pós graduando em Direitos Humanos pela PUC. Também é pastor evangélico desde 2015.