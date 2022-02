Randolfe e Acácio garantem R$ 10 milhões para programa habitacional em Macapá

Anúncio dos recursos será feito oficialmente no Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, que ocorre nesta tarde, na capital do Amapá.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) e o deputado federal Acácio Favacho (PROS) deverão anunciar, na tarde desta quinta-feira (17), um investimento conjunto de R$ 10 milhões em emenda parlamentar para o Casa Macapá, programa habitacional que será criado pela prefeitura da capital.

O anúncio ocorrerá durante a abertura da programação do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, que ocorre a partir das 13h30, no auditório do Sebrae, em Macapá, com a presença confirmada do secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, e do prefeito de Macapá, Antonio Furlan.

O evento congrega os 16 Estados da Região Norte e Nordeste do País com objetivo de construir ações integradas e integradoras para o fortalecimento do Setor da Indústria da Construção Civil nas Regiões Norte e Nordeste.