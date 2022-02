Rodas de picapes roubadas estavam pra venda em boca de fumo

A boca de fumo fica localizada no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá. Cada roda estava sendo anunciada por R$ 1,7 mil.

A Polícia Civil do Amapá encontrou as rodas de duas picapes que foram roubadas de dentro de uma transportadora de Macapá durante assalto no final do ano passado.

As cinco rodas com pneus, que haviam sido anunciadas no site de compra e vendas OLX, ao preço de R$ 1,7 mil cada uma, são de duas picapes, uma L-200 e uma Amarok, que foram levadas num assalto cometido por três homens armados no dia 17 de novembro de 2021. Segundo a polícia, a L-200 já foi recuperada, mas a Amarok ainda não.

As rodas estavam em uma boca de fumo no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá, alvo de uma ação da Delegacia de Tóxicos de Entorpecentes (DTE). Um homem acabou preso. Sobre as rodas, ele alegou que as guardava na casa a pedido de outra pessoa, a qual não revelou o nome.

Ele foi apresentado no Ciosp do Pacoval pela prática do crime de receptação. Os policiais também apresentaram como prova, o anúncio das rodas no site de compra e venda. As investigações sobre o roubo continuam.