Roubo no Ramal dos Promotores: vídeo mostra ação criminosa; suspeito morto é identificado

Imagens de câmeras de segurança mostram que bandidos chegaram por uma mata, que divide o local do roubo do Bairro Pedrinhas, onde ocorreu o confronto, na zona sul de Macapá.

Foi identificado o suspeito morto em confronto com a PM após ter participado, na tarde de terça-feira (22), do assalto a uma chácara no Ramal dos Promotores, na zona sul de Macapá, local conhecido por abrigar propriedades e casas de alto padrão.

Jhonatan Serrão Almeida, de 26 anos, trocou tiros com militares do Batalhão de Força Tática no final da Rua Redenção, no Bairro Pedrinhas, durante um cerco policial para capturar a quadrilha.

Ele ainda chegou a ser socorrido pelo Samu ao Hospital de Emergência do Centro da capital, mas não resistiu aos ferimentos. Um revólver de calibre 38 foi apreendido com ele, segundo a polícia.

Uma mata de aproximadamente dois quilômetros de extensão separa o local do roubo da área onde ocorreu o confronto entre acusado e policiais. E foi justamente por esta mata que os quatro bandidos tiveram acesso ao Ramal do Promotores, como mostram imagens obtidas pelo Portal SN.

De acordo com o tenente A. Lopes, da Força Tática, os bandidos chegaram por volta de 13h. As imagens de câmeras de segurança mostram os bandidos chegando pela mata. Todos estão encapuzados e vestem roupas escuras. Eles passam por debaixo de uma falha no cercado de arame farpado e entram na propriedade.

Segundo a polícia, o suspeito morto ontem em confronto com a Força Tática é o que aparece nas imagens segurando um revólver e vestido com camisa preta e bermuda vermelha.

Dentro da casa há uma mulher. Ela é empregada doméstica da casa. Sem perceber que o imóvel está cercado por bandidos, ela abre a porta de trás para estender roupas e é surpreendida pelos assaltantes. Rendida, ela é levada por eles para dentro da residência.

Depois de alguns minutos, os bandidos fogem da chácara levando malas e sacolas com objetos roubados da casa. Àquela altura, a vizinhança já havia percebido a movimentação e acionado a polícia. Não foi divulgado pela polícia o que foi roubado do imóvel.

O tenente também ressaltou que o local, apesar de ser bastante monitorado, o Ramal dos Promotores tem sido alvo com mais frequência de assaltantes por ser isolado e cercado por área de mata, o que possibilita mais rotas de chegada e fuga para os criminosos.

A polícia continua atrás dos outros suspeitos.