Samu do Amapá recebeu mais de 10 mil trotes em 2021

Trotes atrapalham o andamento do trabalho realizado pela unidade e podem prejudicar no atendimento a quem realmente precisa.

Das 43.922 mil chamadas registradas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em 2021, 10.094, ou seja, 23%, eram trotes. Este foi o mesmo percentual de trotes das 44.136 ligações atendidas em 2020.

O prejuízo gerado pelos trotes reflete nos recursos gastos pelo serviço quando uma viatura é acionada para atender uma ocorrência falsa, mas podem ocasionar maiores danos à população.

As ligações falsas ocupam as linhas enquanto os atendentes tentam identificar a veracidade da ocorrência e também podem resultar no envio desnecessário de uma equipe.

Através de perguntas pontuais, a triagem realizada pelos atendentes do Samu estadual ajuda a identificar, em grande parte dos casos, quando a ocorrência é falsa. Em trotes que relatam casos clínicos, por exemplo, as pessoas se contradizem ao responder as perguntas lançados pelos telefonistas.

A conscientização é determinante para barrar a prática de trotes. Pais e responsáveis devem orientar crianças e adolescentes sobre o trabalho executado pelo Samu e, principalmente, sobre quando acionar o serviço.

O serviço do Samu pode ser acionado através do número 192. Os socorristas atendem emergências clínicas e acidentes, tais como: dores repentinas no peito, envenenamento, perda de consciência, desmaio, hemorragia, crises convulsivas, acidentes de trânsito, acidentes por arma de fogo ou arma branca, quedas com ferimentos e fraturas, ataques de animais, afogamento, queimaduras, entre outros.