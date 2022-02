Sindicância apura como documento falso foi inserido no sistema do Ministério Público do Amapá

A suspeita é de que pelo menos um servidor colaborou com o crime

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Estado instaurou um procedimento interno para tentar identificar o servidor que confeccionou um falso procedimento de investigação penal contra o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido). O documento falso foi incluído no sistema eletrônico do MP e depois vazado para militantes políticos.

Na última segunda-feira (14), circulou em grupos de WhatsApp o print de um suposto procedimento penal por peculato contra o ex-prefeito por retenção de pagamento de empréstimos consignados.

O conteúdo foi muito usado como contrapropaganda partidária. No mesmo dia, o Ministério Público soltou uma nota de esclarecimento confirmando que se tratava de um fake.

Nesta quarta-feira (16), o Portal SelesNafes.Com confirmou com fontes do MP que nunca existiu um procedimento criminal contra Clécio, e que todos os documentos dentro do sistema Urano (que gerencia os processos do MP), só são validados com assinatura eletrônica de um promotor, o que não ocorreu também neste caso.

O que existe, no entanto, é um procedimento cível para apurar “improbidade resultante da ausência de repasse a bancos de valores retidos em folha de pagamento” na gestão do ex-prefeito Roberto Góes. Esse procedimento foi instaurado em 2016.