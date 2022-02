Chegamos ao capítulo 31 de Gênesis, que guarda uma preciosa lição sobre não fugir dos problemas

Compartilhamentos

Bom dia! Jacó decidiu retornar para a sua terra, num gesto com muitos significados, entre eles o de extrema confiança em Deus, afinal, ele não tinha certeza de como seria recebido por Esaú, o furioso irmão enganado por ele. Antes, no entanto, Jacó teria um encontro face a face com Deus que foi essencial para a história da humanidade. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo domingo (13).