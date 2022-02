Suspeito de assalto no Ramal dos Promotores morre em confronto com a Força Tática

Acusado ainda chegou a ser levado ao Hospital de Emergência da capital. Local é conhecido por abrigar chácaras e casas de alto padrão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu em confronto com militares do Batalhão de Força Tática na tarde desta terça-feira (22), durante um cerco policial para localizar e prender um grupo criminoso que invadiu e assaltou e residências no Ramal dos Promotores.

O local é conhecido por abrigar chácaras e casas de alto padrão, na zona sul de Macapá. Para se chegar até lá existem dois acessos terrestres: pela entrada principal na Rodovia Josmar Chaves, a antiga JK, ou pela mata, que margeia o Rio Amazonas.

De acordo com as primeiras informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), uma propriedade rural foi invadida por um bando armado. Pelo menos quatro criminosos encapuzados invadiram uma chácara.

Entretanto, vizinhos perceberam a movimentação dos bandidos e acionaram a PM. Equipe do 1º Batalhão e do Bope chegaram rapidamente ao local, mas os bandidos conseguiram fugir para área de mata atirando contra a polícia.

Começou, então, uma intensa caçada aos criminosos. Informações apontaram que os bandidos estariam em uma embarcação no Rio Amazonas se dirigindo para o Canal das Pedrinhas. O Grupamento Tático Aéreo (GTA) começou a fazer sobrevoos na área.

Por terra, a Força Tática, que fazia incursões nas redondezas, localizou um dos suspeitos, numa região periférica localizada no fim da Rua Redenção, nas Pedrinhas. Houve troca de tiros e o bandido foi atingido.

O acusado ainda chegou a ser levado ao Hospital de Emergência do Centro, mas não resistiu aos ferimentos. Um revólver, que teria sido usado pelo bandido no confronto foi apreendido pela PM. Até esta publicação, ele ainda não havia sido identificado. O cerco para encontrar os outros suspeitos continua.