Tiroteio termina com dois feridos e um preso no Hospital de Base

De acordo com a PM, o jovem preso estava guardando a arma usada pelos criminosos

Por OLHO DE BOTO

Um tiroteio na madrugada deste domingo (13), na zona sul de Macapá, terminou com duas pessoas feridas e um homem preso quando tentava esconder um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas.

O barulho de tiros vindo do Conjunto Hospital de Base, no Bairro do Buritizal, chamou a atenção de uma equipe de rádio patrulha do 1º Batalhão que estava nas proximidades e rapidamente chegou ao local.

Os policiais flagraram várias pessoas correndo e apontando que um homem vestido com camisa azul e bermuda, parado na frente de uma casa, estaria armado. Ele foi identificado como Felipe Freitas da Silva, de 24 anos.

Segundo a PM, quando percebeu que seria abordado, Felipe ainda tentou esconder o armamento em meio a vários tijolos. Além disso, ele também tinha uma porção de droga no bolso da bermuda.

Indagado, o suspeito disse que o revólver pertencia a um amigo que foi ferido durante o tiroteio e levado ao Hospital de Emergências. E que, a pedido da vítima, pegou a arma para guardar.

No hospital, foram confirmadas as entradas de duas pessoas feridas por disparos de arma de fogo, uma delas era William Gabriel Farias, de 24 anos, apontado por Felipe como o dono do revólver. Ele passava por procedimento cirúrgico e segue internado.

Já Felipe recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Ciosp do Pacoval, juntamente com a droga e o revólver