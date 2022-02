Tráfego da Rodovia Duca Serra muda na terça para obras de viaduto

Mudança ocorre no trecho de ligação entre as rodovias Duca Serra e Norte-Sul, no início da zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

O trânsito na Rodovia Duca Serra nas proximidades da sede do Exército passará a funcionar com três pistas até a Ponte da Lagoa dos Índios, a partir da próxima terça-feira, 22.

A mudança é para garantir o início da etapa de fundação do Viaduto da Integração, que ligará as Rodovias Norte-Sul e Duca Serra, obra prevista para ser entregue até o final do ano.

O canteiro da obra irá ocupar uma das faixas da rodovia e a área restante será transformada em três pistas para minimizar os impactos no trânsito.

As novas pistas funcionarão da seguinte forma: das 6h às 12h, haverá uma pista para o sentido Macapá/Santana e duas no sentido Santana/Macapá; e, das 12h às 6h, duas pistas são disponibilizadas para o fluxo de Macapá em direção à Santana e a outra receberá o contrafluxo.

O viaduto terá quatro pistas de rolamento e outras vias de acesso, com expectativa de abrigar mais de 100 mil veículos entre Duca Serra e Norte-Sul transitando diariamente na região.

Já a obra de construção da Rodovia Norte-Sul está em andamento com as etapas de limpeza, alargamento da via, drenagem e construção de galerias.

Além do viaduto de ligação com a Duca Serra, um outro elevado será erguido no eixo de ligação da Norte-Sul. A obra está orçada em R$ 93,3 milhões, dos quais R$ 22 milhões foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre junto à bancada federal do Amapá.