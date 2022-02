Traficante é preso com R$ 60 mil em cocaína

Davi Cordeiro de Miranda for preso no Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira, 1º de fevereiro, com uma quantidade de drogas avaliada em R$ 60 mil. A prisão e apreensão ocorreram por volta de 3h30, no Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

De cordo com o tenente Alanjocer Lopes, do Batalhão de Força Tática, uma equipe patrulhava a região e desconfiou de um automóvel VW/Polo. Após a abordagem, durante a busca veicular, os militares acharam um pacote escondido debaixo de um dos bancos do automóvel. O tablete de pasta-base de cocaína pesou 1kg.

Depois disso, os militares foram até uma quitinete, indicado pelo motorista, Davi Cordeiro de Miranda, de 43 anos. O pequeno imóvel, que ficava nas proximidades, na Avenida Paraíba, era usado somente para guardar drogas.

Lá, os policiais encontraram uma mochila com R$ 5,5 mil em espécie, R$ 7 mil em joias e um GPS com valor de mercado de R$ 5 mil, além de outros materiais. Já o veículo que era usado para distribuir a droga, é estimado em R$ 20 mil.

“Ele é um grande traficante aqui do estado do Amapá. As informações que temos é que esse indivíduo foi pegar essa droga no Paraguai e trazia pra distribuir aqui em Santana. Esse material, depois de processado, ia render mais de R$ 60 mil”, informou o tenente.

Davi cordeiro foi apresentado à Polícia Civil, no Ciosp do Pacoval, juntamente com os materiais apreendidos. Segundo a polícia, ele tem passagem por tentativa de homicídio.

A polícia estima que o prejuízo ao crime com a apreensão foi de, aproximadamente, R$ 100 mil.