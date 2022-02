Trem calcula perdas de R$ 100 mil com proibição de torcida contra o Paysandu

COPA DO BRASIL

Por ANDRÉ SILVA

Torcedores amapaenses foram pegos de surpresa depois que o Corpo de Bombeiros emitiu laudo que proibiu a presença deles no Estado Zerão, na partida entre Trem (AP) e Paysandu (PA), no próximo dia 2, pela Copa do Brasil.

A decisão veio após o local passou por vistoria, que detectou fissuras na estrutura da arquibancada e no telhado do estádio. O clube amapaense diz que vai perder em torno de R$ 100 mil com a medida.

O presidente da torcida organizada do Trem – Tremolidores – Jeferson Penha, de 48 anos, disse que a torcida ainda amarga a notícia.

“A torcida estava esperando demais esse jogo. Ficamos sem chão. A gente fica muito triste pela torcida não assistir ao jogo. A gente entende que o estatuto do torcedor preza pela segurança da torcida”, comentou, decepcionado, o torcedor.

Ele disse que os torcedores vão ouvir o jogo pelo rádio na sede da torcida organizada, já que a partida não será transmitida por emissoras de TV.

Vistoria

A vistoria aconteceu na semana passado, de acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Wagner Coelho, após solicitação da Federação Amapaense de Futebol.

A FAF precisa apresentar um estádio adequado para competições nacionais, que tenha todos os requisitos de segurança exigidos pela CBF para a segurança do torcedor.

O comandante explicou que a entrada do torcedor no estádio depende de a FAF apresentar laudos que comprovem que as estruturas estejam seguras.

“A questão maior é a situação da estrutura da arquibancada. Eles (Federação) devem pedir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) que é emitida pelo CAU e Crea. Eles precisam emitir esse laudo mostrando se a estrutura está segura”, explicou o comandante do CBM.

Perdas

O Trem Desportivo Clube calcula perda de mais de R$ 100 mil com a ausência da torcida. O valor, segundo a presidente do clube, Socorro Marinho, viria com a venda de ingressos que seriam comercializados a R$ 80 inteira e R$ 40 a meia.

“O Trem vai perder dinheiro. Estávamos programados para vender ingressos. Muitas pessoas querendo comprar. O povo do Amapá está querendo esse jogo”, defendeu Socorro Marinho.

Ela ainda acredita numa intervenção ‘rápida’ da Secretária Estadual de Infraestrutura (Seinf), responsável pela manutenção do estádio. Segundo ela, se os reparos forem feitos logo, não haverá necessidade de cancelar a participação do torcedor.

Mas, a secretaria descartou a possibilidade e alegou que reformas, como a que requer o estádio, necessitam de tempo e não podem ser feitas às pressas.