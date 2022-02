Veja o edital do concurso público de Pedra Branca; salários chegam a R$ 8 mil

Provas serão aplicadas em abril

A prefeitura de Pedra Branca do Amapari, cidade a 189 km de Macapá, vai contratar 31 servidores este ano para seu quadro efetivo. O edital foi publicado na tarde desta sexta-feira (25). Clique aqui para ver o edital

Além das 31 vagas para contratação imediata, haverá prova para cadastro reserva com 28 vagas. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

As provas serão objetivas e aplicadas dia 17 de abril. O resultado preliminar está previsto para 25 de abril.

De acordo com o edital, as inscrições serão abertas no próximo dia 7, e as provas conduzidas pela empresa Metrópole Soluções Empresariais.

As inscrições iniciam no próximo dia 7 de março, e se estendem até o dia 20, exclusivamente pela internet. As taxas de inscrição variam de 90 a R$ 120, de acordo com o cargo.