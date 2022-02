VÍDEOS mostram Ônix parando, motoristas em desespero e resgate de filho de tenente

Imagens estão sendo analisadas pela polícia. Capitão que atirou alegou legítima defesa

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Os vídeos coletados até agora pela Delegacia de Homicídios de Macapá, do momento em que um tenente é morto por um capitão da PM, não mostram a suposta ameaça da vítima ao atirador, conforme o acusado afirmou em depoimento nesta sexta-feira (25), ao se apresentar.

As imagens de duas câmeras mostram o Ônix branco do tenente Kleber Santos parando lentamente na esquina da Rua Odilardo Silva com a Avenida Cora de Carvalho, no Centro. Eram 7h26min. Aparentemente, o veículo já tinha sido atingido e o motorista já estava morto.

Antes, no entanto, não é possível ver se havia alguma janela abaixada para que a vítima pudesse ameaçar o capitão com uma arma, conforme ele assegurou em depoimento. O acusado também disse que a ameaça teria ocorrido quando os dois carros estavam emparelhados, posicionamento que os vídeos também não mostram.

A Ranger do atirador para atrás do Ônix. Veículos começam a desviar e outros dão marcha ré. O capitão desce da picape, se posiciona atrás do veículo e aponta a arma em direção ao Ônix. Ele também conversa e gesticula muito com motoristas que param ao lado dele.

Logo em seguida, um homem se aproxima do carro do tenente Kleber Santos, olha para dentro e abre a porta traseira, retirando o filho do oficial. Kleber Santos estava morto com um tiro na cabeça.

Mais cedo, o delegado Luiz Carlos disse que estava analisando esses e outros vídeos, testemunhos e perícia para determinar se pediria a prisão preventiva do capitão Joaquim Pereira.

Ainda no depoimento, o atirador declarou que não havia ocorrido nenhuma discussão de trânsito, e que não sabia porque o tenente tinha exibido uma arma pela janela do carro.

Ele também afirmou que deixou o local assim que viu a criança sendo retirada de dentro do carro. O capitão se apresentou espontaneamente 24h depois do homicídio, alegando que agiu em legítima defesa, e responde ao inquérito em liberdade.