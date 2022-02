Vizinho é preso por estuprar meninos de 9 e 14 anos que brincavam em sua casa

Crimes ocorriam no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Dois meninos de 9 e 14 anos, foram brincar com uma criança na casa do vizinho, como faziam corriqueiramente, na Avenida Sol Nascente, no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

O que era para ser mais uma tarde de lazer e diversão, ficou marcada por um crime deplorável e traumático. De acordo com a Polícia Civil, os meninos foram vítimas de abusos sexuais.

Segundo apuração da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e Adolescente (Dercca), naquele dia, Márcio Cley Melo de Carvalho, de 19 anos, retirou seu irmão pequeno do quarto e trancou a porta com as duas vítimas dentro. Foi o momento oportuno criado pelo abusador.

“Ele praticou ato libidinoso com as vítimas, sexo anal. As crianças chegaram em casa chorando, evacuando fezes e sangue, correndo para o banheiro. Todo mundo se desesperou”, detalhou o delegado Ronaldo Entringe, titular da Dercca.

Mesmo consternadas, as famílias das vítimas – que são distintas e vizinhas – acionaram a Polícia Militar, que fez a prisão do então suspeito no dia seguinte. Ele, as testemunhas que viram as lesões e as vítimas foram levados para o Ciosp do Pacoval.

Lá, o delegado plantonista ouviu depoimentos e não considerou caso de flagrante. O suspeito negou os fatos. Márcio Cley foi colocado em liberdade e fugiu de sua residência. Com isso, as peças do caso foram enviadas à Dercca, que apurou ainda mais os fatos e encontrou mais indícios.

“Ele vinha ameaçando as vítimas e familiares, inclusive dizendo que nada lhe aconteceria, debochava da polícia. Representei pela prisão preventiva e ontem à noite, o juiz decretou a prisão e demos cumprimento hoje por volta de 6h30. Efetuamos a prisão em sua residência”, acrescentou Entringe.

Márcio Cley foi enquadrado pelo crime de estupro de vulnerável e pelo artigo 213 – parágrafo 1° (Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso). Ele foi encaminhado ao Iapen.

A Dercca alerta os pais para redobrar a atenção quanto aos filhos não confiando em estranhos ou até mesmo pessoas próximas. Qualquer denúncia pode ser feita através do número 181 ou em qualquer delegacia.