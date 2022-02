Chegamos ao capítulo 28 de Gênesis

Compartilhamentos

Bom dia! Depois da sucessão patriarcal, o capítulo 28 de Gênesis tratava do futuro e do cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Isaac abençoou Jacó como o sucessor dessa aliança que incluía terras a sua descendência. Jacó teve uma visão, e entendeu que Deus estava naquele lugar. Entenda porque essa visão se referia também a Cristo, o único mediador entre os homens e o Senhor. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (10).