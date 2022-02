Waldez diz que Amapá perderá R$ 150 milhões com redução do IPI

Governador do Amapá cobrou medidas compensatórias do governo federal

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), criticou neste fim de semana a falta de compensações diante da redução da cobrança de IPI anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (IPI). A redução, de até 25%, seria para incentivar o setor automotivo e outros segmentos da indústria como fabricantes de geladeiras, lavadoras e outros produtos.

Segundo Waldez, os cálculos dos estados demonstram que haverá um rombo gigantesco e desastroso no Fundo de Participação dos Estados (FPE), uma das principais receitas dos estados e cidades pequenas. No caso do Amapá, R$ 150 milhões.

Num vídeo divulgado nas redes sociais do governo, Waldez diz que é preciso haver compensação do governo federal para as perdas que podem chegar a R$ 4,5 bilhões para os estados, e R$ 5,3 bilhões aos municípios.

“É preciso vir acompanhado de medias compensatórias, porque assim não sendo o prejuízo é muito grande e impacta diretamente na prestação de serviço à sociedade”. Assista;