A certeza da presença de Deus; OUÇA

Bom dia! A cada Páscoa, os pais israelitas precisavam contar a seus filhos o significado profundo daquela data, que foi a libertação do Egito. “Pois com mão forte, o Senhor te tirou do Egito”. O capítulo 13 de Êxodo narra esse costume e a rota que o povo usou para sair daquelas terras rumo à Canaã. Durante todo o percurso, Deus estava com eles de dia e de noite em forma de fogo e nuvem. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (17).